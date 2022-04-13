Украинок предупредили о риске сексуального рабства в Европе

Выезжающие в страны Евросоюза украинки могут оказаться в сексуальном рабстве. Об этом предупредила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, о проблеме украинских беженок ей рассказали зарубежные коллеги во время встречи на площадке Европейской сети ГАНРИ — Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека.

«Мои зарубежные коллеги особо отмечали проблему, с которой сталкиваются женщины, прибывающие из Украины в страны ЕС в качестве беженцев. Зачастую они становятся „живым товаром“ для торговцев людьми и потенциальными жертвами преступлений на сексуальной почве», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад уполномоченный по правам человека в РФ сообщала об очередном обмене пленными между Россией и Украиной. Она отметила, что домой смогли вернуться четыре сотрудника Росатома и «доблестные военнослужащие». Первый обмен пленными между Россией и Украиной произошел 21 марта. После этого стороны продолжили возвращать друг другу людей.