Мир 12 апреля 2024, 11:11 В Эстонии захотели признать Московский патриархат террористической организацией Глава МВД Эстонии захотел признать Московский патриархат террористическим Unsplash

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Московский патриархат необходимо признать в Эстонии террористической организацией. С таким предложением выступил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, его процитировала газета Postimees.

Министр сообщил, что планирует предложить парламенту страны, рийгикогу, объявить Московский патриархат поддерживающим в своей деятельности терроризм. Если эстонские власти пойдут на это, деятельность Московского патриархата в республике могут запретить по решению суда. Ляэнеметс заверил, что на прихожанах это не отразится.

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«Это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны», — уточнил глава МВД Эстонии.

Ранее в парламенте республики обсудили экономическую тактику давления на Эстонскую православную церковь с целью вынудить ее разорвать связи с Россией. Депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма призвал лишить ЭПЦ недвижимого имущества.

В начале 2024 года власти страны отказались продлевать вид на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову). Его обязали покинуть республику, заявив, что он якобы угрожает безопасности государства.