Мир 07 апреля 2024, 20:44 Власти Эстонии решили надавить на ЭПЦ из-за связей с Россией Postimees: Эстонскую православную церковь решили лишить связей с Россией РИА «Новости»

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В парламенте Эстонии обсудили экономическую тактику оказания давления на Эстонскую православную церковь с целью разрыва ее связей с Россией. Об этом сообщило местное издание Postimees.

Причиной для этого послужило проведение 27 марта в Москве съезда Всемирного Русского Народного Собора и его итогового документа, который местная религиозная организация никак не прокомментировала.

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Эстонский депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма посчитал это актом коллаборционизма и предложил лишить ЭПЦ недвижимого имущества.

«Арендатор (Эстонская православная церковь, которая взяла в аренду у государства 15 зданий сроком на 50 лет — прим. ред.) должен освободить помещения из-за недобросовестного поведения и прекратить здесь свою антиэстонскую деятельность», — заявил он.

Ранее представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк выразил мнение, что страны Запада должны пойти на эскалацию конфликта на Украине, но «не заходить слишком далеко».