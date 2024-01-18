Мир 18 января 2024, 18:17 Эстония выдворила главу местной митрополии РПЦ Митрополиту РПЦ не продлили вид на жительство в Эстонии РИА «Новости»

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Эстонские власти приняли решение не продлевать вид на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову). Он должен покинуть страну, так как представляет угрозу безопасности государства, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

По данным ведомства, срок действия текущего ВНЖ митрополита заканчивается 6 февраля, после чего ему нужно будет выехать из Эстонии. Глава бюро Пыхьяской префектуры PPA Индрек Ару заявил, что в продлении документа клирику отказали, поскольку он «не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения».

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«В случае с причиной отказа в продлении срочного вида на жительство Решетникову мы говорим об оценке результатов действий конкретного человека. Это решение не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского патриархата и верующих», — добавил Ару.

Решетников жил в Эстонии на основании срочного вида на жительство четыре года. Последнее продление вида на жительство Решетникова было в 2022 году, незадолго до спецоперации.

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