Минздрав раскрыл данные о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

Пострадавшие в аварии в турецкой провинции Анталья российские туристы находятся в тяжелом состоянии. В больницу попали семь человек, из которых двоих отправили в реанимацию. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила пресс-служба российского Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что полностью контролируют оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

«На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека — в реанимации», — заявили в пресс-службе.

В Генеральном консульстве России в Анталье рассказали, что автобус перевозил туристов в аэропорт, чтобы они могли улететь домой. В районе Манавгата водитель не справился с управлением и вырулил на встречку, где автобус перевернулся.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехали сотрудники дипломатической миссии.

Туристический оператор «Интурист» сообщил, что в результате аварии погибли четыре человека. Всего в салоне находились 22 туриста, в том числе девять детей. Все они приехали на отдых в Турцию из Самары.