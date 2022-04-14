В ДНР заявили, что число сдавшихся в плен морпехов ВСУ достигло 1350 человек

Количество сдавшихся в плен украинских морпехов из 36-й морской бригады ВСУ в Мариуполе по данным на 13 апреля достигло 1350 человек. Об этом заявили в штабе территориальной обороны республики.

«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Накануне Минобороны РФ подтвердило сдачу в плен 1026 украинских военных в Мариуполе. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что бойцов отправили в места временного содержания и предоставили им все необходимое.

Для пленных организовали трехразовое питание. Украинцам оказывают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Также у них есть возможность связаться с родственниками.