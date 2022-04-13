Сдавшихся в плен украинских бойцов обеспечили всем необходимым

Сдавшихся в плен украинских военных отправили в места временного содержания и предоставили им все необходимое. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В места временного содержания выведены 1026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права», — заявил Мизинцев во время брифинга.

Он добавил, что для пленных организовали трехразовое питание. Украинцам оказывают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Также у них есть возможность связаться со своими родственниками.

«К ним не применяется насилие или психологическое давление», — подчеркнул генерал-полковник.

По его словам, российским военным за прошедшие сутки удалось спасти 915 человек от беспредела, устроенного националистами. Людей вывели из Мариуполя через гуманитарный коридор, открытый в восточном направлении. Все действия совершались без какого-либо участия украинской стороны.