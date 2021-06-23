В Белоруссии назвали цель Запада в истории с посаженным бортом Ryanair

Случай с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске Запад использовал для снижения транзитного потенциала Белоруссии. Такое заявление сделал глава Минобороны этой страны Виктор Хренин.

«Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации», — сказал он на Московской конференции по международной безопасности. Его процитировал ТАСС.

Ложное сообщение о минировании стало причиной того, что самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, 23 мая сел в Минске.

На борту находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку — россиянку Софию Сапегу — арестовали. Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков в стране. Он признал свою вину. Сапега также стала фигуранткой двух уголовных дел.

Отец россиянки, Андрей Сапега, обратился с Лукашенко с просьбой помиловать Софию. Сапега заявил, что дочь оказалась не в том месте и не с тем человеком и призвал к милосердию.