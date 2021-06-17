Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

Отец россиянки Софьи Сапеги, арестованной в Белоруссии, попросил президента Александра Лукашенко помиловать дочь. Он записал видеообращение, в котором отметил, что мир и так переполнен жестокостью.

Видеообращение Андрея Сапеги опубликовало приморское информационное агентство PrimaMedia. Он признался, что у него четыре ребенка. Софья — его старшая дочь.

«Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен», — сказал Сапега.

При этом он добавил, что любой человек понимает, что девушка оказалась не в том месте и «не с тем человеком». Отец заявил, что до встречи с Романом Протасевичем Софья Сапега была обычной девушкой. Он отметил, что во время протестов в Минске она была в Литве.

Отец девушки подчеркнул, что действия, совершенные в период знакомства с Протасевичем, — это «история любви, а не убеждений». Он не исключил, что дочь могла помогать молодому человеку по работе. Андрей Сапега попросил Лукашенко о личной встрече, на которой он готов привести все необходимые гарантии того, что девушка больше не будет вовлечена в противоправные действия.

Ранее адвокат Александр Филанович рассказал журналистам, что Софья Сапега теперь проходит по двум уголовным делам в Белоруссии. Первое было возбуждено 23 мая, второе — 25-го числа.