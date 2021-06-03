Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признал вину в организации массовых акций протеста в Белоруссии. Об этом арестованный журналист заявил в интервью республиканскому телеканалу ОНТ.

Речь идет о статье 342 белорусского УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», по которой активисту может грозить до трех лет лишения свободы.

«Признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу девятого числа», — сказал Протасевич.

Он добавил, что из-за этих призывов «на улице начались неконтролируемые беспорядки», и «три дня Минск жил в хаосе».

9 августа 2020 года в республике прошли президентские выборы. Вечером того же дня начались акции протеста, которые не стихали в течение нескольких месяцев.

В интервью Протасевич критически высказался об оппозиции и похвалил президента страны Александра Лукашенко, заявив, что «во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами».

«На самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это просто попытка давления», — сказал арестованный.

Он заявил также, что «безусловно» уважает Лукашенко.