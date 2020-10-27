«Белнефтехим» объявил о штатной работе всех своих предприятий вопреки забастовке

«ОАО „Гродно Азот“ работает в штатном режиме. Новые смены прибыли на работу. Все техпроцессы в норме. Информация в Telegram-каналах об остановке печей и другое — провокация», — приводит агентство слова Тищенко.

Представитель концерна добавил, что другие предприятия «Белнефтехима» работают в обычном графике.

Накануне СМИ сообщили о забастовке на проходной завода «Гродно Азот» и задержании протестующих.

26 октября истек срок ультиматума экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской властям республики. Оппозиция потребовала отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, свободы политзаключенным и прекращения насилия на улицах. В противном случае руководству страны пригрозили общенациональной забастовкой.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. Несогласные с результатами голосования, в котором, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил Лукашенко, вышли на улицы. Начались стычки с силовиками. Оппозиция сформировала координационный совет. Массовые протесты продолжаются в республике уже третий месяц.