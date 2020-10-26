Несколько заводов Белоруссии подключились к забастовке. Но ее успех ставят под сомнение

Светлана Тихановская объявила об общенациональной забастовке в Белоруссии в стране. Она началась в понедельник, 26 октября. Правда, политологи сомневаются в успехе этого протеста.

Вчера истек срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она требовала, чтобы действующий глава государства объявил об уходе, чтобы в Белоруссии прекратили насилие в отношении участников мирных акций, а также выпустили на свободу политзаключенных.

В тот же день в Минске прошел протест «Народный ультиматум». Эта акция, по словам очевидцев, стала одной из самых массовых за последнее время. Против демонстрантов применили светошумовые гранаты и даже резиновые пули. Есть раненые. Сайт RT со ссылкой на МВД Белоруссии сообщил, что в воскресенье в стране прошло 19 протестных акций. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 523 человека, в том числе 160 — в Минске.

После этого бывший кандидат в президенты призвала в Telegram к забастовке. «Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — отметила Тихановская.

Кто бастует?

По данным СМИ, одними из первых к забастовке присоединились рабочие заводов. Так, утром 26 октября, по данным Telegram-канала «Стачком ОАО „Беларуськалий“», на проходной предприятия «Гродно Азот» собрались порядка 100 человек. При этом там дежурили силовики. Два цеха не приняли смену. По информации «Радио Свобода», задержали 5-10 человек.

Позже в концерне «Белнефтехим» сообщили, что забастовки на заводе «Гродно Азот» нет. При этом отметили, что группа до 100 человек пыталась блокировать выход рабочих.

Опровергли сообщения о начале забастовок, которые анонсировала Тихановская, и в Министерстве промышленности. Однако медиа сообщают об организациях, которые присоединяются к акции.

Среди них — Минский тракторный завод (МТЗ), Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Белорусский государственный университет (БГУ). Всего порядка 10 предприятий. При этом в Минске люди образуют цепи солидарности с плакатами и бело-красно-белыми флагами.

Как забастовка отразится на экономике

Пока о масштабах забастовки говорить сложно, потому что она только началась. Но уже можно сказать, что заявления представителей власти действительности не соответствуют. Об этом «360» рассказал белорусский политолог Александр Класковский.

«Пока наверху пытаются сделать вид, что ничего особенного не происходит — дескать, все предприятия работают в штатном режиме. Но это явно не так, потому что независимые СМИ сообщают, что по крайней мере на ряде предприятий идет какая-то движуха. Рабочие собираются у проходных, не приступают к работе и так далее. Посмотрим, как дальше будет», — отметил собеседник.

Он добавил, что у белорусов «натура партизанская». Многие начинают забастовку, но не афишируют это. Например, некоторые работники берут отгулы, частные предприятия объявляют выходные и санитарные дни.

Если забастовка будет достаточно упорной, то это, конечно, станет серьезным ударом для режима. Если она продлится день или два, то в короткой перспективе это не так уж страшно, потому что на ряде государственных предприятий есть большие запасы готовой продукции. Тут многое будет зависеть от упорства тех, кто решил пойти на забастовку Александр Класковский политолог.

Не зря на крупные предприятия власти ввели представителей силовых структур. Ситуация идет по пути обострения. У протестов появилась новая динамика, поэтому говорить о провале ультиматума рано. В этом уверен политолог из Белоруссии Валерий Карбалевич.

«Сложно сказать, что будет, но у протестов появилась новая динамика, и я связываю ее с ультиматумом. И в этом смысле он свою роль выполнил. Цель политической забастовки политическая — это отставка Лукашенко. Смысл в том, чтобы добиться его отставки или хотя бы заставить власть вести переговоры с народом», — заявил собеседник.

Чем эта забастовка отличается от предыдущей?

Это не первая забастовка во время протестов в Белоруссии. С 11 августа также начались акции на некоторых государственных предприятиях с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных, привлечь виновных к ответственности, провести честные выборы.

Сейчас все происходит по тому же сценарию, считает белорусский политолог Евгений Прейгерман. Он отметил, что тогда время было более благоприятным с учетом того, что протесты лишь начинались.

«Тогда достаточно широко и в обществе, и в системе госуправления возникло такое впечатление, что система начинает разваливаться под воздействием этого беспрецедентного протеста. И была неделя, когда условия для возникновения забастовки были действительно оптимальными. Сейчас таких условий нет. В эти несколько месяцев власти все-таки, судя по всему, взяли под контроль и всю систему госуправления, и предприятия», — сказал Прейгерман.

По словам собеседника, ситуация может измениться уже на следующий день. Однако пока его ожидания таковы, что ничего даже сопоставимого с ситуацией в середине августа произойти не должно.

«Невозможно будет достичь того уровня, потому что у людей уже немного надежда поутихла из-за того, что власть так долго держится. Вариант, где это опять приобретет большие масштабы, будет, если власть снова сделает что-то очень, условно, негативное. Тогда у людей было ощущение, что власть начинает разваливаться. И люди повсеместно пытались присоединиться к этой волне перемен. А сейчас такого ощущения нет», — заключил политолог.