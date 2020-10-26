СМИ: милиция задержала бастующих рабочих завода «Гродно Азот»

«На блокпосту крупного химического предприятия „Гродно Азот“ собралось около ста человек. Рабочие отказываются выходить на смену. К заводу подъехали пять милицейских машин и два автобуса. Людей задержали», — говорится в сообщении «Радио Свобода» в Telegram.

РИА «Новости» со ссылкой на «Белнефтехим» пишет, что собравшиеся возле проходной пытались блокировать рабочим выход с завода. Сейчас «Гродно Азот» работает и никакой забастовки нет.

26 октября истек срок ультиматума, который выдвинула властям Белоруссии экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Она потребовала от Александра Лукашенко сложить свои полномочия, прекратить насилие на улицах и выпустить на свободу политзаключенных. В противном случае Тихановская пригрозила общенациональной забастовкой и перекрытием дорог в стране. Накануне она подтвердила планы оппозиции.

Протесты начались в Белоруссии 9 августа, после того как ЦИК огласил результаты выборов. По данным Центризбиркома, в голосовании с большим перевесом победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Несогласные с этим вышли на улицы белорусских городов.