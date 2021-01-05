В Абхазии рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 президента страны
Заболевший COVID-19 президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, у него не наблюдается никаких ухудшений. Об этом в беседе с изданием Sputnik Абхазия рассказал начальник Управления по связям со СМИ администрации главы государства Алхас Чолокуа.
«Абсолютно никаких ухудшений», — подчеркнул Чолокуа. Бжания, по его словам, продолжает работать в дистанционном режиме их своей резиденции в Сухуме. Чолокуа надеется, что президент Абхазии вернется к привычному режиму работы после выздоровления и периода изоляции, уточнило ИА НСН.
В конце декабря стало известно, что медики выявили коронавирус у президента Абхазии Аслана Бжании. Болезнь протекает в легкой форме, абхазский лидер лечится амбулаторно.
30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы абхазского правительства Александра Анкваба. 68-летний глава кабмина находится на самоизоляции.