В Абхазии рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 президента страны

«Абсолютно никаких ухудшений», — подчеркнул Чолокуа. Бжания, по его словам, продолжает работать в дистанционном режиме их своей резиденции в Сухуме. Чолокуа надеется, что президент Абхазии вернется к привычному режиму работы после выздоровления и периода изоляции, уточнило ИА НСН.

В конце декабря стало известно, что медики выявили коронавирус у президента Абхазии Аслана Бжании. Болезнь протекает в легкой форме, абхазский лидер лечится амбулаторно.

30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы абхазского правительства Александра Анкваба. 68-летний глава кабмина находится на самоизоляции.