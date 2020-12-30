Коронавирус выявили у абхазского премьера

«30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы правительства», — цитирует пресс-службу RT.

Отмечается, что 68-летний глава кабмина находится со вчерашнего дня на самоизоляции.

Президент Абхазии Аслан Бжания также заболел COVID-19.

«Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно», — говорится в сообщении.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что отечественные курорты разработали и запустили реабилитационные программы для людей, которые перенесли коронавирус.

«В этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный. Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию — одно из важных направлений туризма», — обратил внимание он.