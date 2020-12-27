COVID-19 выявили у президента Абхазии

«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. <…> Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуме», — рассказали в пресс-службе.

Бжания сейчас на изоляции. Он продолжает работать дистанционно.

На прошлой неделе президент Абхазии рассказал, что Россия очень помогла Сухуму в борьбе с коронавирусом. Минобороны России развернуло в столице Абхазии военный госпиталь. В нем работают около 100 врачей. Бжания добавил, что ситуацию с пандемией в республике удалось взять под контроль.