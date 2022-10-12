Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши | 360°

Мир 12 октября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши Польский оператор сообщил об утечке на одной из двух ниток трубопровода «Дружба» РИА Новости

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Системы автоматизации обнаружили утечку на одной из двух ниток западного участка нефтепровода «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба польского трубопроводного оператора Pern.

В компании отметили, что утечку нашли поздно вечером в минувший вторник, 11 октября, примерно в 70 километрах от города Плоцк. Это главный маршрут, по которому сырую нефть перегоняют в Германию.

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Причины сейчас выясняют специалисты. Эту часть трубопровода временно отключили. Вторая линия работает без перебоев.

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На место выехали ремонтные службы Pern и государственная противопожарная служба для оценки ситуации и начала спасательных работ.

Другие части инфраструктуры польского оператора, в том числе участок, по которому сырая нефть транспортируется на танкерах в Польшу, а потом в Германию работают в штатном режиме.

Утечка на нефтепроводе «Дружба» произошла спустя несколько недель после ЧП на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Швеции.

Всего там обнаружили четыре отверстия, через которые вышел энергоноситель. Предварительной версией аварии на газопроводах назвали диверсию. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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