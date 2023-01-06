Мир 06 января 2023, 20:25 Устроившего стрельбу по сербам в Косове албанца задержали Полиция Косова сообщила о задержании открывшего стрельбу по сербам албанца РИА «Новости»

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Подозреваемого в стрельбе по 11-летнему сербскому мальчику и его совершеннолетнему двоюродному брату задержала полиция Косова. Об этом сообщил сербский телеканал Pink со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый успел скрыться. Его задержали в 20 километрах от места происшествия. В ведомстве подчеркнули, что в данный момент мужчина находится в изоляторе предварительного заключения.

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По данным СМИ, задержанному 33 года. По неподтвержденной пока информации, мужчина состоял в Косовских силах безопасности, которых в Сербии считают нелегальными вооруженными формированиями.

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Оказавший первую медицинскую помощь врач Саша Крстичич отметил, что, по словам пострадавших, они возвращались с празднования Рождества, а по дороге хором пели песни.

В какой-то момент перед ними остановилась машина, из которой вышел мужчина с пистолетом и открыл стрельбу. Мальчик получил ранение руки, а его взрослый двоюродный брат — пулю в плечо. В данный момент дети проходят медицинский осмотр. Врач подчеркнул, что пока делать прогнозы рано, но сами раны не смертельные.

Дорогу, на которой произошла стрельба, перекрыли местные жители с требованием найти и привлечь к ответственности ранивших ребенка и его двоюродного брата. Ситуация в этом районе Косова остается крайне напряженной.