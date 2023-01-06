Мир 06 января 2023, 18:46 Албанец открыл стрельбу по несущим елку сербам в Косове «Вечерние новости» сообщили о двух раненых сербах в Косове после стрельбы албанца РИА «Новости»

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Стрельбу по детям из движущегося автомобиля открыл албанец около поселка Готовуша в Косове. Как сообщило издание «Вечерние новости» со ссылкой на управление по Косову и Метохии, ранение получил 11-летний мальчик и сопровождавший его совершеннолетний двоюродный брат.

По данным ведомства, родственники шли по обочине дороги с елкой в руках. Ребенок получил ранение в руку, а его 21-летнему двоюродному брату пуля пробила плечо. Пострадавших перевезли в Центр клинической больницы в Грачанице.

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Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что полиция не стала задерживать автомобиль, из которого вели стрельбу.

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Управление по Косову и Метохии пообещало оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Ведомство также потребовало международное сообщество отреагировать на произошедшее.

В конце прошлого года между Сербией и Косовом произошла новая эскалация конфликта после задержания силовиками частично признанного региона бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича, покинувшего свой пост в знак протеста против решения властей ввести штрафы за сербские автомобильные номера.

Пантич стал одним из сотен силовиков и чиновников, объявивших об уходе с работы. В сложившихся условиях президент Косова Вьоса Османи назначила внеочередные выборы в северных районах края, в местах компактного проживания сербов.

Для того чтобы не допустить отправки бывшего правоохранителя в Приштину, местные жители возвели баррикады на дорогах. Ситуация накалилась до такой степени, что власти Сербии и Косова перевели вооруженные силы в состояние боевой готовности.

Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с руководством Косова и Метохии призвал жителей северных районов края разобрать баррикады.