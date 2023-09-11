Мир 11 сентября 2023, 14:15 Условия Украины для переговоров с Россией сочли неприемлемыми Сенатор Джабаров исключил первый шаг России к переговорам с Украиной РИА «Новости»

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Россия не станет инициатором переговоров с Украиной из-за неприемлемых условий киевского режима. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который объявил, что Украина готова к переговорам, если получит такое предложение от России.

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«Это заявление демонстрирует, что Украина готова сделать одолжение и пойти на переговоры с Россией, если ее попросят. Я думаю, что Россия не попросит переговоров», — заявил Джабаров.

Сенатор пояснил, что возможность переговоров можно рассматривать только в том случае, если Украина откажется от своих условий, которые Россия принять не может. В частности, речь идет о возвращении к границам 1991 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с самого начала проведения специальной военной операции сохраняла готовность к переговорам с Украиной. Но в текущих условиях обсуждение дипломатического выхода из конфликта нужно начать с признания киевским режимом новых реалий, которые появились в марте 2022 года. Песков добавил, что пока таких предпосылок нет.