Мир 10 сентября 2023, 22:50 Блинкен рассказал, при каком условии Украина пойдет на переговоры с Россией Блинкен: Украина согласится на переговоры в случае инициативы со стороны РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская сторона готова вести диалог с Россией, если та проявит инициативу. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

По словам Блинкена, решение конфликта и проведение переговоров лежит на украинской стороне. Когда госсекретарь посетил Украину, то увидел в стремлениях киевского режима четкое желание вернуть утерянные территории.

Реклама

«Что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина», — заявил он.

Блинкен отметил, что если российский лидер проявит интерес к диалогу, то Украина будет первой, кто вступит в переговоры. Вашингтон поддержит Киев в этом решении.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Глава государства напомнил, что его украинский коллега Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с российской стороной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в мае назвал условие для мирных переговоров по Украине. Мирный диалог должен быть на основе учета российских интересов.