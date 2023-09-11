Мир 11 сентября 2023, 12:48 Кремль объяснил, с чего надо начать Украине перед переговорами с Россией Песков: переговоры с РФ Украине нужно начать с признания реалий марта 2022 года РИА «Новости»

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Властям Украины придется начинать переговоры с Россией с признания реалий, появившихся с марта 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК. Он также обратил внимание, что пока предпосылок для возобновления диалога нет.

«С самого начала российская сторона и президент [РФ Владимир] Путин сохраняли открытость для переговоров», — напомнил представитель Кремля.

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По его словам, украинским властям придется начинать переговоры с Россией с признания появившихся с марта 2022 года реалий.

«Тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце [прошлого года] отказался от решения вопросов мирными средствами», — пояснил Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC заявил о готовности украинской стороны вести диалог с Россией, если та проявит инициативу.

«Что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина», — пояснил он.