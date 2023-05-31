Мир 31 мая 2023, 17:23 Ушаков рассказал, кто представит Россию на инаугурации Эрдогана Помощник президента Ушаков: Володин представит Россию на инаугурации Эрдогана РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин представит Россию на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил сотрудникам СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».

Один из журналистов спросили у Ушакова, известно ли, кто будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного турецкого лидера.

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«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил помощник главы государства.

Инаугурация Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня. Об этом сообщил в Twitter советник президента Турции Мехмет Учум.

Эрдоган остался на посту главы государства после второго тура президентских выборов. Турецкий лидер набрал больше голосов, чем его главный соперник — оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил турецкого коллегу с переизбранием. Он обратил внимание на большой вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.