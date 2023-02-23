Мир 23 февраля 2023, 21:36 Джонсон заявил об намерении стать генсеком НАТО Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что претендует на должность генсека НАТО РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Рада».

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <…> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкий, как никогда», — ответил Джонсон на вопрос о перспективах возглавить блок у будущем.

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Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет свой пост осенью. Он отметил, что не намерен спекулировать на теме возможного продолжения деятельности в альянсе, сейчас следует сосредоточиться на помощи Украине.

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Помимо Джонсона на пост руководителя Североатлантического альянса претендуют еще четыре человека. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

После выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию генсек НАТО заявил, что войска альянса приведены в готовность — они намерены продолжить слежку за российскими ядерными вооружениями. Это якобы случится даже после приостановки действия ДСНВ, сообщило издание «Утро.ру».