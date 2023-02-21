21 февраля 2023, 08:38
Столтенберг заявил о намерении покинуть пост генсека НАТО
CNN: генсек НАТО Столтенберг подтвердил отставку этой осенью
Сообщения, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий на посту председателя альянса подтвердились. Об этом Столтенберг лично заявил в эфире телеканала CNN.
«Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — заявил он.
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Он отметил, что не намерен спекулировать на теме возможного продолжения деятельности в НАТО. Столтенберг заявил, что сейчас его больше волнуют вопросы поддержки Украины.
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Ранее о планах генсека уйти в отставку заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
Среди возможных кандидатов на пост генсека НАТО были озвучены имена бывших премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Терезы Мэй, премьер-министра Эстонии Каи Каллас, министра обороны Британии Бена Уоллеса, министра финансов Канады Христи Фриланд.
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