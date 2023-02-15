Мир 15 февраля 2023, 14:16 Урсулу фон дер Ляйен уличили в экономической некомпетентности Зампред Совбеза Медведев обвинил Еврокомиссию в некомпетентности в вопросах экономики РИА «Новости»

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подсчитала убытки России от санкций, но не оценила собственный ущерб. Ее коллега верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместо дипломатии призвал к борьбе до победного конца. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале обвинил их за это в некомпетентности.

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. <...> Глупость и некомпетентность не лечатся», — написал он.

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Медведев обратил внимание на то, что Урсула фон дер Ляйен с нескрываемой радостью подсчитала убытки России от будущего пакета санкций. Она не стала оценивать ущерб европейских компаний от этих ограничений и в этом допустила ошибку.

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Боррель объявил Россию врагом Европы и призвал искать танки для Украины, чтобы продолжить боевые действия до победного конца. Зампред Совбеза пошутил, что именно так должен вести себя дипломат. Он задал риторический вопрос о том, кто из политиков станет следующим «фриком».

Еврокомиссия внесла 10-й пакет антироссийских санкций на 11 миллиардов евро. Ограничения могут распространить на Фонд национального благосостояния России, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк.