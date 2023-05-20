Мир 20 мая 2023, 16:42 Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций Глава ЕК дер Ляйен: ЕС введет санкции против компаний, обходивших ограничения в адрес РФ piqsels

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Новый пакет санкций Евросоюза затронет компании по всему миру, которые помогали России обходить западные ограничения. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС серьезно настроены прекратить обход ограничений, в связи с этим рестрикции наложат на компании, которые уличили в доставке санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.

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«В 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что некоторые компании, в отношении которых введут санкции, находятся в Китае.

Правительство Великобритании в пятницу обновило санкционные списки в отношении России. В них попали 86 физлиц и компаний. Ограничения затронули людей и предприятия из сфер металлургии, энергетики, обороны, транспорта и финансов, связанных с Росатомом производителей передовых материалов и лазерных технологий. Власти США также ввели очередные антироссийские санкции. В частности, под новые экспортные ограничения попали якобы связанные с Россией армянские и киргизские компании.