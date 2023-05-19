Деньги 19 мая 2023, 09:48 Новые санкции Великобритании затронули 86 физлиц и компаний из России Правительство Великобритании ввело санкции против 86 физических и юридических лиц России piqsels

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Металлургический инвестиционный банк, «Дом.рф», связанные с производством металлов компании и их топ-менеджеры вошли в новый пакет британских санкций. Правительство Великобритании объявило на своем сайте, что ввело ограничения против 86 физических и юридических лиц из России.

«Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц за кражу Россией украинского зерна, передовых военных технологий и оставшихся источников доходов», — заявили в кабмине.

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Ограничения затронули людей и компании из сфер металлургии, энергетики, обороны, транспорта и финансов, связанных с Росатомом производителей передовых материалов и лазерных технологий. В правительстве заявили, что замороженные суверенные активы России останутся без движения.

Рестрикциям подвергли завод композитных материалов Umatex, исследовательская компания «Тринити», руководитель эксплуатирующей организации Запорожской АЭС Олег Романенко, владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, Государственная зерновая корпорация и ее директор Никита Бусел, судоходная компания Sun Ship Management, Металлургический инвестиционный банк, «Дом.рф», топ-менеджеры концерна «Калашников» Алан Лушинков и Владимир Лепин, 13 членов совета директоров «Газпром нефти», пять — «Транснефти» и другие.

Премьер-министр Риши Сунак в преддверии встречи G7 в Японии объявил также о запрете импорта российских алмазов, никеля, алюминия и меди.