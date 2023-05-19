Мир 19 мая 2023, 17:57 США запретили ввоз ряда смартфонов и бытовой техники в Россию Минторг США запретил ввозить в Россию ряд смартфонов, диктофонов и другой бытовой техники Unsplash

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Власти США ввели очередные антироссийские санкции. Министерство торговли страны запретило ввоз в РФ более 1200 товарных позиций, включая смартфоны, диктофоны и другие предметы электроники и бытовой техники. Перечень опубликовали на сайте Минторга.

Под новые экспортные ограничения попали якобы связанные с Россией армянские и киргизские компании. Санкции ввели против казанского порохового завода, концерна «Аврора», Тульского машиностроительного завода и других предприятий. В частности, НПК «Техмаш», «Урал» и ПАО «Курганмашзавод».

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«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — отметили в Министерстве торговли США.

Речь идет о запрете на ввоз инструментов и электроприборов, красок, тканей, пассажирского транспорта, часов, алкоголя, смартфонов, диктофонов, микрофонов и других товаров.

Введением очередных санкций отметилось и правительство Великобритании. В ограничительный список внесли 86 физических лиц и компаний России.