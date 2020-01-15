Ураган «Брендан» обрушился на Великобританию. На центральной улице города Слау мощные порывы ветра сорвали огромный участок крыши. Под ее обломками оказался микроавтобус.

Прибывшая на место происшествия полиция заявила, что часть жилого здания на Хай-стрит рухнула в результате погодных условий. Об этом сообщило издание Metro.

«По нашим сведениям, никто серьезно не ранен. Мы работаем совместно с аварийными и другими службами, чтобы обезопасить местность», — подчеркнули правоохранители.

В здании, которое пережило удар стихии, живут около 200 человек. В нем также расположены магазины.

В пожарной службе заметили, что им не известно о заблокированных в доме людях. Информация проверяется.

Прилегающие к зданию дороги перекрыли.

Ураган, скорость которого превысила 140 километров в час, пронесся по Великобритании. Ветер бушует уже два дня, пока его сила не ослабевает. Без электричества остались тысячи человек: буря повалила деревья на линии электропередач. Из-за опасной погоды задержаны авиарейсы, а упавший на пути батут временно перекрыл движение поездов в Северной Ирландии.

Метеорологическое бюро выпустило предупреждения об ухудшении погодных условий на большей части Англии и Уэльса. По всей Британии ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут превышать 100 километров в час.