Ураган снес крышу жилого дома в Великобритании — фото
Прибывшая на место происшествия полиция заявила, что часть жилого здания на Хай-стрит рухнула в результате погодных условий. Об этом сообщило издание Metro.
«По нашим сведениям, никто серьезно не ранен. Мы работаем совместно с аварийными и другими службами, чтобы обезопасить местность», — подчеркнули правоохранители.
В здании, которое пережило удар стихии, живут около 200 человек. В нем также расположены магазины.
В пожарной службе заметили, что им не известно о заблокированных в доме людях. Информация проверяется.
Прилегающие к зданию дороги перекрыли.
Ураган, скорость которого превысила 140 километров в час, пронесся по Великобритании. Ветер бушует уже два дня, пока его сила не ослабевает. Без электричества остались тысячи человек: буря повалила деревья на линии электропередач. Из-за опасной погоды задержаны авиарейсы, а упавший на пути батут временно перекрыл движение поездов в Северной Ирландии.
Метеорологическое бюро выпустило предупреждения об ухудшении погодных условий на большей части Англии и Уэльса. По всей Британии ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут превышать 100 километров в час.