Торнадо обрушился на фабрику с рабочими в Греции. Видео

На юге Греции ураган обрушился на фабрику, в которой находились 60 человек. Торнадо выбил стекла, сорвал часть облицовки со стен и поднял в воздух контейнеры.

Инцидент произошел в портовом городе Каламата на предприятии Papadimitriou, выпускающем бальзамический уксус. По словам владельца компании, ветер бушевал всего 3-4 минуты.

«Был внезапный громкий шум, и мы увидели, как ветер поднимает предметы весом 60 килограммов. Мы не знали, что делать», — сказал владелец.

Мини-торнадо пришел на юг Греции в понедельник 4 ноября. Происшествие запечатлели камеры наблюдения предприятия.

«Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку, — заявили в Papadimitriou. — Нам очень повезло, что, хотя на момент инцидента мы все были на фабрике, у нас все хорошо. Ущерб, к счастью, является только материальным».