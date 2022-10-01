Власти США призвали помогать не Украине, а пострадавшим от урагана «Иан» | 360°

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Власти США призвали помогать не Украине, а пострадавшим от урагана «Иан»

Актер Сорбо призвал власти США помогать не Украине, а пострадавшим от урагана «Иан»

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Власти США должны помогать не Украине, а выжившим после урагана «Иан» в штате Флорида. С таким заявлением выступил известный по роли в сериале «Удивительные странствия Геракла» американский режиссер и актер Кевин Сорбо.

«Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?» — поинтересовался Сорбо в Twitter.

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Он добавил, что американцы столкнулись с серьезными проблемами из-за разгула стихии, а в это время огромные деньги уходят за границу. Актер призвал руководство страны перестать финансово поддерживать Украину.

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Ранее власти Флориды сообщили, что ураган «Иан» унес жизни 42 человек. Он разрушил большое количество зданий и оставил без электричества почти два миллиона человек. Люди сидят без света не только во Флориде, но и в Южной Каролине, Вирджинии и Северной Каролине.

Ураган «Иан» достиг побережья Флориды в среду, 28 сентября. Сейчас он снизился до пост-тропического циклона, но специалисты предупреждают, что опасность «Иана» от этого не уменьшилась.

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