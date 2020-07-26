Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

Ураган «Ханна», который стал первым в текущем сезоне в Атлантике, достиг побережья Техаса. Скорость ветра стихии достигает 150 километров в час.

По данным Национального центра по предупреждению об ураганах США (NHC), «Ханна» оказался над сушей в районе барьерного острова Падре-Айленд. Это находится в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи, уточнило РИА «Новости».

На данным момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тропический шторм «Ханна» превратился в ураган в Мексиканском заливе. В ряде прибрежных районов Техаса уже объявили штормовое предупреждение. Накануне на побережье уже дул шквалистый ветер.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в островном штате Гавайи в Тихом океане. Причиной стал еще один ураган — «Дуглас». Сейчас ураган уже прошел над Гавайями и направляется на восток.