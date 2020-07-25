Режим ЧС ввели на Гавайях из-за сильного урагана

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в островном штате Гавайи в Тихом океане. Причиной стал ураган «Дуглас», сообщили сегодня в Белом доме.

С помощью этого режима ЧС правительство сможет оказать федеральную помощь для устранения последствий непогоды через агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA. Штат может потратить порядка 75% от своих общих расходов.

Сейчас ураган уже прошел над Гавайями и направляется на восток.

Штормовое предупреждение ранее объявили в ряде прибрежных районов Техаса из-за тропического шторма «Ханна» в Мексиканском заливе, который превратился в первый в этом году в Атлантике ураган.

Со скоростью в центре урагана порядка 120 километров, «Ханна» передвигается в сторону Техаса со скоростью 14 километров в час. Уже сегодня ожидается, что он обрушится на южную территорию штата.