Тропический шторм «Ханна» превратился в ураган. Он приближается к Техасу

Синоптики сообщили, что скорость ветра в центре урагана достигает 120 километров в час. Передвигается «Ханна» со скоростью 14 километров в час.

«Ураганы являются одними из самых мощных и разрушительных явлений природы. В среднем 12 тропических штормов, шесть из которых становятся ураганами, образуются над Атлантическим океаном, Карибским морем или Мексиканским заливом в течение сезона ураганов, который длится с 1 июня по 30 ноября каждого года», — говорится в сообщении NHC.

В ряде прибрежных районов Техаса уже объявили штормовое предупреждение. По предварительным данным, ураган обрушится на южную территорию штата сегодня, 25 июля. Сейчас на побережье уже дует шквалистый ветер. Пока «Ханна» находится юго-восточнее города Корпус-Кристи.