Мир 10 марта 2023, 20:17 УПЦ не покинет Киево-Печерскую лавру Митрополит Климент: УПЦ не может выполнить предписание покинуть Киево-Печерскую лавру Unsplash

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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не покинет Киево-Печерскую лавру по предписанию. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент украинскому порталу «Страна».

Митрополит прокомментировал распоряжение генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» покинуть монахам монастырь до 29 марта из-за расторжения договора аренды. По словам Климента, руководство прислало настоящий ультиматум. Оно объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители без объяснений.

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«Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований», — отметил митрополит.

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Он не понимает, на каком основании представители УПЦ должны «передавать те материальные ценности и культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами». Руководство музея, действующего под эгидой Министерства культуры Украины, не создавали и не реконструировали лавру. Они только «разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его», заключил Климент.

Киевские власти не первый месяц занимаются гонением УПЦ. В начале марта Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма в Сумской области по подозрению в сотрудничестве с российским спецслужбами.