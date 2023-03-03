Мир 03 марта 2023, 16:33 Гонения на церковь продолжаются. СБУ схватила священника храма УПЦ СБУ задержала священника храма УПЦ по подозрению в сотрудничестве с ФСБ СБУ

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Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма канонической Украинской православной церкви в Сумской области. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России, заявили в пресс-службе ведомства.

В СБУ считают, что священник якобы собирал для ФСБ информацию о дислокации сил обороны на территории региона.

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«Для этого [он] объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов», — подчеркнули в ведомстве.

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СБУ окрестила священника российским агентом и уличила его в том, что он также собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

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Ему предъявили обвинение в госизмене. Суд отправил священника под стражу.

Арест священнослужителя — далеко не первый шаг СБУ в борьбе с УПЦ. Ранее силовики неоднократно проводили обыски в храмах и епархиях по всей Украине. Священников УПЦ обвиняют в госизмене. Против нескольких иерархов церкви ввели санкции.

Президент страны Владимир Зеленский лишил 13 священнослужителей гражданства. Помимо этого, в парламент Украины внесли законопроект, направленный на запрет УПЦ. Его приведут в действие, если власти страны придут к выводу, что церковь связана с Россией.