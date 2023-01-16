Мир 16 января 2023, 15:59 Преследование СБУ священников сравнили с расколом Арестович назвал идиотами власти Украины за преследование УПЦ СБУ

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Одобрившие преследование священников Украинской православной церкви (УПЦ) чиновники повели себя «как идиоты». Единственное, чего они смогут добиться, — это раскол. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Он пояснил, что в глазах мирового сообщества власти Украины сегодня представлены в качестве преследователей христианства. По мнению Арестовича, действовать надо не силовыми методами, а путем убеждения прихожан УПЦ перейти в новую украинскую церковь Киевского патриархата.

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«Все очень просто: либо мы ведем себя как разумные люди, либо как идиоты. Мы пока ведем себя как идиоты, те, кто провозглашает эту политику», — заявил Арестович.

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Советник главы офиса президента Украины добавил, что нужно жестко преследовать тех, кто выступает против решения властей в отношении священников УПЦ.

Силовики начали проводить обыски в монастырях и храмах канонической Украинской православной церкви с осени 2022 года. Некоторых священников обвинили в государственной измене за продвижение «пропагандистских тезисов» в своих проповедях.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о запрете религиозных объединений, связанных с Россией. Также своим указом украинский лидер лишил гражданства 13 священников.