Мир 16 ноября 2022, 03:45 Полицию и спецслужбы привели в повышенную боеготовность в Польше Премьер Польши Моравецкий: полицию и спецслужбы привели в повышенную боеготовность

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В Польше привели в повышенную готовность полицию и спецслужбы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после специального заседания совета министров.

«Мы вместе с главой МВД привели в состояние повышенной готовности все службы — сотрудников полиции, пограничной стражи», — отметил Моравецкий. Он также указал на готовность сотрудников спецслужб.

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Такое решение польские власти экстренно приняли после инцидента с ракетами недалеко от границы с Украиной. Вечером 15 ноября появилась информация о взрыве под Люблином, где, по предварительным данным, погибли два человека.

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Власти Польши, США и руководство НАТО не спешат с выводами. По словам президента Анджея Дуды, необходимо выяснить принадлежность упавших ракет. К расследованию привлекут международных экспертов. При этом польский лидер заявил, что ЧП под Люблином выглядит как единичный случай, который больше не повторится.