Упавшие в Донецке обломки ракеты «Точка-У» повредили 15 зданий

Разлетевшиеся по центру Донецка обломки украинской ракеты «Точка — У» повредили пятнадцать зданий. Среди них библиотека, отделение банка, художественный музей, кафе и жилые дома. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

Кроме зданий пострадали от раскиданных осколков 56 легковых автомобилей. Все поврежденные здания и транспортные средства находятся на улицах Артема, Университетской, Театральном проспекте и бульваре Пушкина.

Украинские военные направили в центр Донецка ракету «Точка — У» в минувший понедельник, 14 марта. Системы ПВО республики уничтожили выпущенный снаряд на подлете к городу.

Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, один из кассетных снарядов ракеты взорвался при падении на землю. В результате погибли 20 местных жителей. Это были пенсионеры, стоящие в очереди в банк, а также пассажиры маршрутного такси. Ранения получили более 30 человек.

Сегодня в ДНР проходят траурные мероприятия. На место гибели мирных жителей люли несут цветы. Пушилин заявил, что имена украинских военных, которые отвечали за попытку ракетного удара установили.