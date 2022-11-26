26 ноября 2022, 11:59
«Упал где-то». Захарова сравнила президента Украины с не долетевшей до Польши ракетой
Представитель МИД Захарова высмеяла заявление Дуды о ракете, сравнив с ней Зеленского
Заявление президента Польши Анджея Дуды о второй упавшей в Люблинском воеводстве ракете оценили в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отозвалась о высказывании польского лидера.
Дуда подчеркнул, что «вторая ракета стопроцентно была», но ее обломки не нашли.
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«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен», — отметила Захарова.
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Официальный представитель МИД пошутила, что о президенте Украины скажут «мол, был, но <…> найти не могут».
«Стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала она.
Ранее поляки раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об инциденте с ракетами. Реакцию Украины на падение ракет в Пшеводуве назвали подарком для президента Владимира Путина.
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