24 ноября 2022, 14:48
Реакцию Украины на падение ракет в Пшеводуве назвали подарком для Путина
Евродепутат Чарнецкий: Киев сделал подарок Путину, не извинившись за ракеты перед Польшей
Украине следует извиниться перед Польшей за падение ракет в селе Пшеводув, а не называть ее соперником за лидерство в Восточной Европе. Об этом в эфире Polsat News заявил польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.
«Если бы украинцы сказали „извините“, это было бы воспринято в Польше с пониманием. Отсутствие этого извинения — подарок [президенту России] Владимиру Путину», — предупредил он.
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Политической ошибкой киевского режима Чарнецкий счел упорство Украины: страна настаивала, что упавшие в Польше снаряды российские даже после их признания разведкой США украинскими.
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Случайность удара, по его словам, все поняли, и поляки приняли бы извинения. Чарнецкий допустил, что в будущем Россия использует этот случай, чтобы рассорить соседние страны.
Он также раскритиковал назначение Андрея Мельника замминистра иностранных дел Украины и заявление офиса Зеленского о том, что украинцы обойдут поляков в борьбе за лидерство в Восточной Европе.
Ракеты украинской системы противовоздушной обороны упали в Польше 15 ноября. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию.
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