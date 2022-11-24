Мир 24 ноября 2022, 14:48 Реакцию Украины на падение ракет в Пшеводуве назвали подарком для Путина Евродепутат Чарнецкий: Киев сделал подарок Путину, не извинившись за ракеты перед Польшей YouTube

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Украине следует извиниться перед Польшей за падение ракет в селе Пшеводув, а не называть ее соперником за лидерство в Восточной Европе. Об этом в эфире Polsat News заявил польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

«Если бы украинцы сказали „извините“, это было бы воспринято в Польше с пониманием. Отсутствие этого извинения — подарок [президенту России] Владимиру Путину», — предупредил он.

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Политической ошибкой киевского режима Чарнецкий счел упорство Украины: страна настаивала, что упавшие в Польше снаряды российские даже после их признания разведкой США украинскими.

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Случайность удара, по его словам, все поняли, и поляки приняли бы извинения. Чарнецкий допустил, что в будущем Россия использует этот случай, чтобы рассорить соседние страны.

Он также раскритиковал назначение Андрея Мельника замминистра иностранных дел Украины и заявление офиса Зеленского о том, что украинцы обойдут поляков в борьбе за лидерство в Восточной Европе.

Ракеты украинской системы противовоздушной обороны упали в Польше 15 ноября. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию.