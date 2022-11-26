Мир 26 ноября 2022, 10:39 «Красиво извинились». Поляки раскритиковали заявление главы МИД Украины об инциденте с ракетами Читатели DoRzeczy возмутились заявлением главы МИД Украины Кулебы о ракетном инциденте Портал правительства Украины

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Читатели польского издания DoRzeczy раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что упавшая в Польше ракета не принадлежала ВСУ. Безосновательные оправдания политика они сочли красивыми извинениями.

Один из пользователей назвал заявление Дмитрия Кулебы полной чушью. Другой определил слова политика как странное извинение. Третий подчеркнул, что украинцы «красиво извинились».

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«На воре шапка горит», — написали в комментариях к статье.

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Читатели сравнили инцидент с ракетами в Польше с Волынской резней, отметив схожесть аргументации.

Глава МИД Украины заявил в интервью французской газете Parisien, что украинские военные располагают доказательствами о принадлежности ракет и готовы к «обмену элементами».

Падение двух ракет зафиксировали в Люблинском воеводстве Польши 15 ноября. При взрыве погибли два местных жителя. Президент страны Анджей Дуда подтвердил, что боеприпасы принадлежали украинской системе ПВО.