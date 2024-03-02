Мир 02 марта 2024, 00:57 «Уничтожение всего русского». Лавров озвучил истинную цель НАТО на Украине Лавров обвинил НАТО в превращении Украины в плацдарм для атаки на РФ РИА «Новости»

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Запад изначально планировал превратить Украину в «анти-Россию», чтобы создать угрозы безопасности прямо на российских границах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума в Турции, сообщил Пятый канал.

«Уничтожение всего русского, русской культуры на тех землях, которые осваивали русские, где они создавали города, строили дороги», — заявил дипломат.

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Все, что сейчас происходит на Украине, это только подтверждает. Страны НАТО намерены идти до конца в своем желании превратить эту страну в плацдарм нападения на Россию.

До этого Лавров искренне рассмеялся, когда услышал вопрос турецкой журналистки о планах французского президента Эммануэля Макрона отправить натовские войска на Украину.

Ранее западные лидеры, когда услышали такое заявление, отреагировали без смеха, заявив, что своих военных они не отправят. При этом французские власти уже обсуждают, каким образом официально разрешить отрядам спецназа посещать Украину.