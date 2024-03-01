Мир 01 марта 2024, 23:14 Французские власти задумались об отправке спецназа на Украину Le Monde: французские власти задумались об отправке спецназа на Украину РИА «Новости»

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Французские власти обсуждают идею разрешить отрядам специального назначения пересекать границу с Украиной. Об этом написала газета Le Monde.

Журналисты напомнили, что на Украине работают сотрудники французской разведки. Но кадровые военные, которые подчиняются Генштабу и не являются секретными агентами, не имеют права пересекать украинскую границу. Они обучают бойцов Вооруженных сил Украины на территории третьих стран, например, в Польше.

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Сейчас французские власти рассматривают возможность разрешить военным посещать Украину. По данным издания, такое решение поставит перед Россией «стратегическую дилемму».

«Присутствие французских солдат или солдат других стран потенциально сделало бы некоторые районы украинской территории безопасными и серьезно ограничило бы беспрепятственное нацеливание Москвы. Этот потенциал также должен оказаться важным для объявленного прибытия американских самолетов F-16 на Украину в 2024 году», — сказано в статье.

Во вторник, 27 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке сухопутных войск НАТО на Украину. Впрочем, руководители остальных стран альянса его не поддержали. Позже и министр иностранных дел Франции опроверг словам шефа.