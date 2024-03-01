Мир 01 марта 2024, 22:54 Лавров неожиданно отреагировал на вопрос про угрозу Макрона послать войска на Украину Лавров рассмеялся на вопрос об угрозе Макрона послать войска НАТО на Украину РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сдержал смеха, услышав вопрос турецкой журналистки о планах президента Франции Эммануэля Макрона послать войска НАТО на Украину. Видео с реакцией дипломата опубликовал телеканал TRT World.

Лавров принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. Во время перехода между встречами российского министра догнала турецкая журналистка и попросила прокомментировать заявление Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Вместо ответа из уст дипломата раздался искренний смех.

Во вторник, 27 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку сухопутных войск на Украину. Впрочем, лидеры остальных стран НАТО его не поддержали — большинство из них сразу же заявили, что не собираются отправлять своих военных в зону конфликта. Позже и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что власти страны не будут направлять войска на Украину.