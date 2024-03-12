Мир 12 марта 2024, 01:49 Уничтожение украинского самолета МиГ-29 попало на видео «РВ» показала кадры уничтожения украинского самолета МиГ-29 РИА «Новости»

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Уничтожение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В ролике видно, как истребитель взорвался, превратился в огненный шар и упал на землю.

По данным канала, российские военные сбили МиГ-29 8 марта под Покровском в Донецкой Народной Республике. Пилот самолета не выжил.

Во вторник, 5 марта, Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в Николаевской области. Силы ПВО сбили самолет в районе Любомировки.

В начале марта стало известно, что российские силы противовоздушной обороны сбили за неделю три украинских самолета. Среди них два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Кроме того, российские военные за этот период нейтрализовали 639 беспилотников ВСУ.