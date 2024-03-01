Спецоперация 01 марта 2024, 13:40 Российские системы ПВО за неделю сбили три украинских самолета Минобороны: ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29 и Су-25

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Российские системы ПВО за период с 24 февраля по 1 марта сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25. Также они нейтрализовали 639 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве указали, что за минувшую неделю удалось сбить две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS.

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Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию П-18, пусковую установку ЗРК С-300, боевую машину комплекса NASAMS, пять станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» противника.

Инициатива в зоне проведения спецоперации принадлежит ВС России, заявил президент Владимир Путин накануне. Российские военные наступают по многим направлениям, отбрасывая украинских бойцов.

После освобождения Авдеевки ситуация для ВСУ на этом участке проведения СВО сильно ухудшилась. Главком ВСУ Александр Сырский возложил ответственность за провал на командиров, действующих на местах.