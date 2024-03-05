Важное 05 марта 2024, 15:45 Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области МО: средства ПВО уничтожили украинский истребитель в Николаевской области

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Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Самолет сбили в районе Любомировки в Николаевской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также в течение суток удалось перехватить четыре реактивных снаряда HIMARS.

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«Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной операции ВС России уничтожили 576 украинских самолетов, 14 305 БПЛА, 267 вертолетов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15 360 танков и других боевых бронированных машин.

В период с 24 февраля по 1 марта системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Российские военные уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow, 35 реактивных снарядов и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.