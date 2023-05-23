Мир 23 мая 2023, 21:41 «Умирать не собираюсь». Лукашенко рассказал о своей болезни Лукашенко заявил, что болел аденовирусной инфекцией и не собирается умирать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предположения в Сети о его болезни. Лидер республики призвал прекратить подобные рассуждения и заверил, что не собирается умирать. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего», — сказал Лукашенко.

Реклама

По словам белорусского лидера, такое заболевание «лечится три дня». Но у него не было возможности лечиться в связи с плотным рабочим графиком, и «все это накопилось».

«Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — добавил президент Белоруссии.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой в среду, 24 мая. Лидеры двух стран встретятся в рамках мероприятий по линии Евразийского экономического союза, которые пройдут в Москве, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

До этого о планах провести встречу с Путиным сообщал сам Лукашенко. По его словам, он собирается поговорить с российским коллегой, чтобы помочь правительствам Союзного государства «развязать какие-то узлы» в отношениях между собой.